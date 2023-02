Další starost pro vládu. S důchody může narazit už v Senátu

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Plán kabinetu Petra Fialy snížit mimořádnou valorizaci penzí může narazit v horní komoře. A to i přesto, že tam má vládní koalice většinu. Jenže ne všichni straničtí kolegové ministrů jsou přesvědčeni o tom, že je správné změny protlačit ve zrychleném režimu pomocí legislativní nouze.

Řada ze Seznam Zprávami oslovených senátorek a senátorů vyjadřuje o postupu pochybnosti. „Bianko šek“ nechce dát vládě dopředu nikdo a někteří senátoři jsou rovnou proti.

Vláda chce opatřením zmírnit červnové zvyšování důchodů kvůli inflaci. Místo 1770 korun navíc by důchodci měli dostat v průměru jen 760 korun.

„Je to protiústavní hned ve dvou rovinách – vedle legislativní nouze je to i retroaktivita. Podmínky pro mimořádnou valorizaci se naplnily již k 31. lednu,“ uvedl senátor Michael Canov (SLK/STAN). Retroaktivita znamená, že není možně měnit pravidla, se kterými již veřejnost dopředu počítá. Kvůli retroaktivitě například v minulosti Ústavní soud shodil i vyhlášené volby.

Podle Canova pak současná situace není ani mimořádná – o mimořádné valorizaci se vědělo dopředu. „Nemůžeme schvalovat protiústavní věci a to ani v případě této vlády. Musím proti tomu vystoupit,“ uvedl s tím, že by senátoři měli zastávat pravidlo „padni, komu padni“.

Jako protiústavní hodnotí postup i lidovecký senátor Jiří Čunek. Ten zdůrazňuje, že k tomuto záměru dospěl z dosavadních informací a že ještě se věc chystá studovat. „Rád bych, aby věc nebyla napadnutelná u Ústavního soudu,“ řekl Seznam Zprávám.

Oba senátoři patří k politikům, kteří pro silný výrok nechodí daleko, pochybnosti v tomto ohledu však mají i jejich umírněnější kolegové a kolegyně. I ti říkají, že postup vlády je na hraně. A zdůrazňují, že Senát má fungovat i jako pojistka, aby nevznikaly legislativní paskvily.

„Jako klub jsme o tom zatím nejednali a nejsme ještě rozhodnuti. Věcně tomu naprosto rozumím, ale procesně je to na vážkách. Není to šťastné, to asi chápeme všichni,“ řekl Seznam Zprávám předseda společného klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra.

„Nejsme si jistí“

„Povedeme o tom ještě diskuzi, ale upřímně, nejsem si jistý, jestli je nutná legislativní nouze,“ reagoval obdobně předseda lidoveckého senátního klubu Josef Klement. A pochyby jsou i mezi politiky Pirátů. „Nejsem si jistá, jestli k legislativní nouzi jsou podmínky,“ připouští kladenská senátorka Adéla Šípová.

Že vyhlášení legislativní nouze je řešení, které není komfortní, řekl v minulosti i předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Senát by mohl o novele rozhodovat 8. března.

Vláda přitom potřebuje, aby zákon začal platit nejpozději 22. března. A to právě kvůli ústavnosti daného kroku. V důvodové zprávě totiž samo Ministerstvo práce píše, že „z pohledu ústavnosti se jako optimální jeví přijmout zákonnou změnu s účinností do 50 dnů od konce měsíce, v němž růst cen dosáhl rozhodné úrovně, tedy do 22. března 2023“.

Sněmovna návrh bude schvalovat příští týden a opozice hrozí vyčerpávajícími obstrukcemi. Ty by určitě nasadila i v případě, že by Senát zákon odmítl a bylo by ho potřeba přehlasovat. Vláda by se tak dostala do časové tísně.

A co Pavel?

To vše ve chvíli, kdy není jistá ani podpora nově zvoleného prezidenta Petra Pavla.

Ten se sice ve středu sešel s ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL), aby s ním situaci probral, vyslechnout si chce ale i opoziční postoj. Dnes se proto sejde s předsedkyní poslaneckého klubu ANO Alenou Schillerovou a místopředsedou Sněmovny za ANO Karlem Havlíčkem.

Téma probírá i se svými experty na ekonomiku. „Teprve potom k tomu zaujmu nějaké stanovisko,“ uvedl Pavel na dotaz, zda by případný zákon ohledně nižšího růstu penzí podepsal.

Že vláda nemůže automaticky počítat s podporou vlastních senátorů, se ukázalo i loni touto dobou. Tehdy senátoři zamítli vládní novelu pandemického zákona. A to i přesto, že ji opozice mohutně obstruovala a poslanci kvůli tomu museli jednat ve Sněmovně řadu hodin.

Speciální seminář

Kvůli nervozitě v Senátu se chystá na příští týden na půdě horní komory Parlamentu seminář, který má dát senátorům a senátorkám odpovědi, jak se k vládnímu řešení postavit. Pozvaní jsou zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a uvažuje se i o ústavních expertech.

„Chceme mít všechny informace,“ doplnil senátor Nytra. Diskuze nad ústavností přijetí zákona se chystá i na ústavně-právním výboru Senátu.

Vláda tvrdí, že se změnou snaží zabránit „značným hospodářským škodám“ a udržet důchodový systém. Podle opozice ale se změnou schválně otálela kvůli prezidentské volbě. Důchody totiž patří k vysoce citlivým tématům.