Hladík mění strategii vůči papalášům: Zdarma lovit mohou, ale odevzdají paroží

„Pokud by to tak bylo, byla by to bomba, která spoustu lidí, kteří z toho profitovali, naštve,“ reagoval nynější penzista, který dosavadní praxi dlouhodobě kritizuje a odevzdávání trofejí doporučuje už dávno (po vzoru Bavorska) jako vhodný protikorupční nástroj. Přitom nevidí problém, aby správa parku následně odevzdané paroží prodala firmám, které se zabývají jeho zpracováním na knoflíky, střenky nožů či další výrobky.

„Jsme dávní kamarádi, dělali jsme spolu i některé charitativní akce. Já jej předtím pozval k nám na daňka, on mě zase na oplátku na jelena. Je to běžná praxe, že se lovci takto vzájemně zvou, aby poznali jiné revíry,“ uvedl již dříve senátor. Rozdíl byl ale v tom, že zatímco Czernin zval náměstka do své vlastní honitby, manažer parku oplatil pozvánkou do státního. Posléze senátor uznal, že to byla chyba a dnes by postupoval jinak.