Dva jeleni, srnec a černá zvěř. Jak státní úředník lovil v národním parku

Dokládají to seznamy bezpoplatkových lovců v národních parcích za období 2018 až 2022, které si Seznam Zprávy vyžádaly od Ministerstva životního prostředí podle zákona o svobodném a informací a soupisku následně prozkoumaly.

Nedlouho poté - v prosinci 2018 - usedl na místo šéfa kanceláře generálního ředitele Lesů České republiky Josefa Vojáčka. Setrval tam až do konce roku 2021, kdy byl Vojáček po nástupu Fialovy vlády odvolán.

Seznam Zprávy se Schindlera ptaly, za co přesně povolenky od správy krkonošského parku dostal, odpověď ale nezískaly. „Já se k tomu vyjadřovat nechci,“ reagoval Schindler do telefonu a poté zavěsil. Následně do SMS ještě napsal: „Vše probíhalo v souladu s předpisy.“