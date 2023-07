„Zvedejte i neznámá čísla.“ Hradu se daří tajit, kdo obsadí klíčový post v justici

Měl zásadní roli při vybudování Nejvyššího správního soudu. Do jeho čela jej v roce 2003 jmenoval prezident Václav Havel. Funkci předsedy soudu vykonával do roku 2018 a do roku 2023 byl jeho soudcem.

„Já to tuším, pokud se v posledních dnech nebo hodinách něco nezměnilo, co by mělo změnit informaci od pana prezidenta, tak to tuším. Pokud je to ta osoba, tak jsem spokojený, protože to je osoba, o které jsme mluvili v konzultačním panelu už při jednom z našich prvních setkání jako o vhodném kandidátovi. Dopadne-li to takto, tak jsem spokojený,“ říká ústavní expert Kysela.