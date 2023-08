Sněmovna jako cestovka. Nejvíce jezdí poslanci ANO, nejdražší jsou cesty lidovců

„Náš klub má 71 poslanců, je s velkým odstupem největší ve Sněmovně, proto to absolutní číslo je logicky vyšší. Je to ale odpovědností každého poslance, vždy si musí zhodnotit, zda je taková cesta opravdu nezbytná nebo přínosná,“ říká k zahraničním cestám předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová.

Ze srovnání vychází, že současná Poslanecká sněmovna výrazně šetří na cestách do zahraničí. Zatímco v předcházejícím volebním období vyšlo cestování poslanců od listopadu 2017 do května 2019 na 34,9 milionu korun. Za stejné období 19 měsíců od listopadu 2021 do května 2023 projezdili současní poslanci jen 20,8 milionu korun.

„V roce 2022 se pak na zahraniční pracovní cesty poslanců reálně vyčerpalo 12,8 milionu korun, v roce 2019 to bylo celkem 23,3 milionu korun, což je úspora o více než 10 milionů korun. Zároveň klade současné vedení Sněmovny zvýšený důraz na skutečnou smysluplnost a ekonomickou efektivitu všech uskutečněných služebních cest do zahraničí,“ dodává mluvčí předsedkyně Poslanecké sněmovny Martin Churavý.

Přesto některé cesty, především do nejvzdálenějších zemí, svými náklady vyčnívají. Na téměř 1,4 milionu vyšla letošní výprava pětice poslanců do Japonska a Singapuru. Delegaci vedl místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL), kterého doplnil předseda zahraničního výboru Marek Ženíšek (TOP 09) a poslanci Ondřej Lochman (STAN), Hayato Okamura (KDU-ČSL) a Jiří Strýček (ANO).

„Stejně jako premiér létá na zasedání Evropské rady a ministři na jednání Rady EU, tak my to máme úplně stejně,“ vysvětluje Ondřej Benešík, že jako předseda poslaneckého výboru pro evropské záležitosti zkrátka zastupuje Česko na zásadních mezinárodních jednáních.

Nejvíce cest absolvovala předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), do 31. května šlo o 24 zahraničních výjezdů. To je ale v podstatě pravidlo, protože předseda Poslanecké sněmovny je mimo jiné třetím nejvyšším ústavním činitelem, a proto je jeho důležitou rolí zastupovat Česko také v zahraničí.

A kam míří kroky českých poslanců obecně nejčastěji? Možná překvapivě ne do Belgie, tedy centra Evropské unie, která skončila spolu se Slovenskem a Spojenými státy na sdíleném druhém místě. Do těchto zemí zamířilo shodně 14 delegací.

Ještě o 10 výjezdů více se ale uskutečnilo do Francie. V Paříži nebo Štrasburku totiž zasedá celá řada institucí. Sedm výjezdů pak čeští poslanci uskutečnili do Švédska a šest do Polska. Možná překvapivě hned dvě delegace vyjely do Rwandy, jde o stejný počet jako do sousedního Německa nebo do Chorvatska.