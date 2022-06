Jednat s Rusy bylo přirozené, hájí Zeman svůj přístup k Rusku

Dnes si český prezident myslí, že ruský prezident Vladimir Putin patří před válečný soud. „A zároveň před soud ruský, a to za vše, co je s Ruskem ochoten udělat,“ řekl v rozhovoru Zeman.

„Vím ale jedno. Pokud by Rusko zaútočilo na členský stát NATO, znamenalo by to, že se vzdává své vlastní existence. Zcela určitě by totiž následoval odvetný úder Severoatlantické aliance a bohužel jaderná válka. Rusko by tím rozpoutalo tragédii nejen pro sebe, ale pro celý svět,“ uvedl Zeman.