„Když lidé nebudou kupovat auta, jsme v háji.“ Na vládu nadávali i škodováci

Zatímco z reproduktorů zaznívá hlasité jódlování neznámého interpreta, na třídě Václava Klementa už postávají hloučky zaměstnanců Škodovky i lidí z řad veřejnosti, kteří přišli dnešní stávku podpořit.

Ulice se ale začne skutečně plnit až ve chvíli, kdy úderem 13. hodiny zastavuje fabrika na dvě hodiny výrobu. Lidé přibývají po stovkách, mnozí v šedivých kalhotách s nápisem automobilky. Zatímco jedni jdou z výroby, další se naopak chystají na odpolední směnu.

Větší odborářské skupiny přicházejí vybaveny - s protivládními transparenty, vlajkami odborů, bubny a megafony. K účasti na stávce se skrze transparenty hlásí pracovníci lakovny i třeba montovny octavií.

Čekání na projevy odborářských předáku si lidé krátí klábosením nejen o politice a popíjením teplého čaje, ke kterému jsou v nabídce i sušenky.

Mezi přítomnými je i Iveta Johanová, která patří k dlouholetým zaměstnancům - ve fabrice pracuje už 16 let, momentálně v oddělení, které vyrábí baterie. Na stávku si připravila transparent: „Stop inflaci a zdražování!“ píše se na něm.

„Přišla jsem protestovat proti vládě Petra Fialy. Absolutně se mi nelíbí, čeho chce docílit. Nelíbí se mi inflace, zdražování. Člověk se i bojí, aby nepřišel o práci. Když lidé nebudou kupovat auta, jsme v háji. Potřebujeme práci,“ popisuje Iveta Johanová, z čeho má obavy.

Foto: David Neff, Seznam Zprávy Iveta Johanová pracuje ve Škoda Auto už 16 let.

Se svojí mzdou je spokojená, i když podle svých slov měsíc od měsíce ušetří méně. Kolik konkrétně vydělává, z pochopitelných důvodů neřekla. Tvrdí ale, že její mzda nepřesáhne 40 tisíc hrubého.

Co se jí ale nelíbí, jsou změny týkající se benefitů. „Chtějí nám sáhnout na benefity. Ten, kdo má naspořeno, tak nám bylo sděleno, že tam máme mít maximálně 10 tisíc benefit bodů, jinak se to bude danit. To není normální. Na pana premiéra nemám slov, já ho neznám, není to ale dobrý premiér. Za mě pan Fiala zkazil, co mohl,“ kritizuje současnou vládu.

Naráží na to, že vládní konsolidační balíček omezí nezdaněný příspěvek zaměstnavatele na rekreaci, a to na limit 20 000 Kč ročně - co tuto sumu překročí, bude zdaněno. Zaměstnavatelé proto nabádají, aby si lidé letošní benefity vyčerpali, pokud by se po přičtení benefitů v příštím roce dostali na účtu přes tuto částku.

Krom karty, na kterou dostávají zaměstnanci automobilky příspěvek na rekreaci či služby, mají zaměstnanci třeba i benefit v podobě příspěvku na stravování. „Oběd stojí mezi 30-50 korunami,“ řekl zaměstnanec Michal, který pro automobilku pracuje pátým rokem.

Třicetiletý Tomáš pracuje pro automobilku 12 let a je v nářaďovně.

„Vadí mi zdražování a lži. Je to finančně znát, mám dvě dcery, rodinu. Je znát, že má člověk peněz méně. Ty benefity? Vždyť to je kravina, vždyť nám je dává zaměstnavatel, ne stát, proč do toho kecá, proč to bude zdaňovat? Doufám, že stávka k něčemu je. Je tady hodně lidí, kterým se to nelíbí,“ rozčiluje se.

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy Třicetiletý Tomáš se zúčastnil v Mladé Boleslavi stávky.

Ani on si ale na mzdu nestěžuje. Na argument, že se zaměstnanci Škodovky mají ve srovnání s jinými firmami finančně velmi dobře, odpovídá. „Já to říkám ostatním, kdyby se dobře učili, tak můžou dělat ve Škodovce. Já si nestěžuji, nikdy jsem nepřemýšlel, že odejdu. Člověk už ale moc neušetří.“

Třetí pohled na stávku přidává skladnice Jitka, která pracuje pro společnost dvacet let.

„Vadí mi dlouhý odchod do důchodu. Když jsem to spočítala, tak budu dělat 50 let od vyučení. To se mi zdá dlouhá doba. Vládu Petra Fialy bych zhodnotila pět minus. My výplaty máme, to se nepřu. Při nákupu ale musím víc počítat než před tím. Když jsou akce, jdu na akce,“ říká paní Jitka s tím, že má měsíčně do 50 tisíc hrubého. Konkrétní částku neřekla.

Podívejte se, jak vypadala stávka v Mladé Boleslavi:

Škoda Auto, která je součástí německého koncernu Volkswagen, zaměstnává zhruba 37 tisíc lidí. Průměrný měsíční výdělek zaměstnanců ve výrobě a na dalších pozicích ohodnocených podle tarifů v letošním prvním pololetí dosáhl 69 500 korun, uvedla ČTK. Zahrnuje tarifní mzdu, bonusy, náhrady i příplatky.

Povšík: Těžce bojujeme o budoucnost

Šéf odborů Jaroslav Povšík odhadl účast podle záznamů z dronu na 10 000 až 11 000 lidí.

„Každý dobře víte, kdo jste prošel branami Škodovky, jak těžce bojujeme o budoucnost. Co dělá e-mobilita, co dělají bruselské zákony, které s námi nikdo nikdy neprojednával. Naše pracovní místa nejsou jistá. V minulosti jsme vyrobili miliony aut, zaplatili miliardy na daních a teď se s námi zachází takto,“ burcoval Povšík dav, který mu během projevu několikrát tleskal.

Podobné protesty se podle něj mohou opakovat. „Jsme to neudělali jen na odpuštění páry, a plánujeme na jaře, pokud by se situace zhoršovala, zdvojnásobit akci, na celý den,“ řekl Povšík.