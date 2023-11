Na cestě s odboráři: Nákup v Německu zajistil Fialovi nelichotivou přezdívku

„Vezměte si vlajky, je potřeba se trochu nabudit, připravit se na Prahu,“ burcuje předák Ladislav Melichar ostatní pomocí megafonu. A pokračuje kritikou vlády a jejího vyjednávání s odbory: „Vláda se s námi nebaví. Dopředu říká, že neustoupí. To není žádné jednání, to je informování.“

„Není to protest proti firmě, ale proti vládě a podmínkám, které nám do budoucna vytváří, to je neštěstí,“ říká pro Seznam Zprávy strojník Otakar. Stejně jako všichni ostatní tvrdí, že ekonomická situace je špatná. A že za to může vláda.