Klinika ruských politiků mu zničila zuby. Milion vysoudil, ale nedostal

Otec Garik, který byl v pražské klinice dva roky jednatelem, bogorodské poslanecké radě dokonce předsedal. A to až do letošního června, kdy i se synem rezignovali, a to – jak píšeme podrobněji v následujícím infoboxu – v souvislosti s policejním vyšetřováním.

Syn Karen Kalendzhyan odmítá, že by byli s otcem kvůli pozemkovým transakcím trestně stíháni, byť to o nich doposud ani nikdo neuvedl (i Seznam Zprávy se dotazovaly pouze na dosavadní průběh vyšetřování). „Trestní stíhání, které máte nejspíše na mysli, bylo vedeno proti bývalému starostovi města, který dostal i trest, my jsme v tomto řízení byli pouze svědky,“ ubezpečuje mladší z Kalendzhyanů.

„Upřímně mi ho je líto. Pokud je pravdou to, co se mu stalo, stejně jako já byl podveden a zapojen do podvodného schématu, které se mnou však nemá nic společného. On dostal špatnou službu, zatímco já jsem přišel o své peníze jako investor,“ uvedl v písemné odpovědi Karen Kalendzhyan.