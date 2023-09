Ruský majitel české továrny zemřel. Nový je napojen na Putinova oligarchu

Alexandr Okatov podle zdrojů Seznam Zpráv a také podle informací přímo z Ruska zemřel. A to už na začátku letošního léta. Bylo mu 55 let.

Samotné vedení vesteckého podniku v čele s Romanem Popovem se k otázkám na skon majitele nevyjadřuje, ačkoli redakce o odpověď od pondělí opakovaně žádala. Asistentka managementu Safiny do telefonu odpověď přislíbila, ale nebyla schopna sdělit závazný termín. „Standardní doba na odpověď je 30 dnů,“ prohlásila pouze.

„Zemřel ředitel jekatěrinburského závodu na zpracování barevných kovů Alexander Aleksandrovič Okatov. Vyjadřuji svou nejhlubší soustrast rodině a přátelům našeho soudruha. Je to velká ztráta pro závod i pro město,“ napsal Ivan Solomin 6. července na sociální síti Telegram.

Alexandr Okatov držel podíl v české Safině oficiálně od roku 2019, a to přes firmu Best Company a další dvě společnosti, jak Seznam Zprávy popsaly loni v červenci.

Alexandr Okatov v podniku totiž před čtyřmi lety „nahradil“ předního ruského oligarchu Viktora Vekselberga napojeného na prezidenta Putina. A to nedlouho poté, co se Vekselberg – svého času nejbohatší Rus, někdy přezdívaný jako hliníkový baron – objevil na americkém sankčním seznamu.

Žádné zdlouhavé dědické řízení neprobíhalo. Jak vyplývá z ruského obchodního rejstříku, který Seznam Zprávy detailně prostudovaly, téměř okamžitě po skonu údajného majitele - 13. července, tedy týden poté, co se informace objevila na síti Telegram – se novým vlastníkem firmy Best Company a potažmo i české Safiny stala místo Okatova společnost Brigita. Za touto firmou, se sídlem v Moskvě, má stát jistý Sergej Demidov.

Je přitom důležité vědět, že Brigita má vedle Safiny i další majetek - čtvrtinový podíl v chemické skupině Orgsintez (viz následující schéma vlastnické struktury). A odtud už vedou nitky přímo k Viktoru Vekselbergovi a jeho holdingu Renova. Propojení na oligarchu se tak zdá být nyní ještě prokazatelnější a přesvědčivější než za života Okatova.

I proto, že Vekselberg stále nebyl – na rozdíl od jiných ruských oligarchů – připsán na sankční seznam EU. Teď by teoreticky mohl být zařazen i na český seznam, kde je zatím šest lidí.

Jak to s jeho případem je, však není jasné. Ministerstvo zahraničí, které návrhy připravuje, se ale k jednotlivým kandidátům nechce dopředu nijak vyjadřovat. „Bylo by to proti logice věci, navíc vše běží v utajovaném režimu,“ podotkl mluvčí ministerstva Daniel Drake.