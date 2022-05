Koalice ve sporu o Babiše ustoupí opozici

K majetkovým přiznáním českých politiků není možné se dostat už zhruba půl roku. Zpřístupnit je může jen novela zákona o střetu zájmů, která v Poslanecké sněmovně visí už od minulého volebního období. Tento týden by se po koaliční dohodě mohlo projednání novely konečně odblokovat.

Jak zjistily Seznam Zprávy, koalice navrhne projednání opozičního návrhu místo toho vlastního. „Je to jediná možnost, jak odblokovat Sněmovnu,“ uvedl zdroj z vedení Poslanecké sněmovny.

Oba návrhy – jak koaliční, tak opoziční – obsahují totožnou část o zpřístupnění majetkových registrů. Koaliční návrh ale obsahuje ještě další paragrafy, které omezují možnosti politiků vlastnit média. To by dopadlo na šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a jeho hnutí kvůli tomu novelu blokuje.

Sporný „přílepek“ do návrhu napsal předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Andrej Babiš zákon o střetu zájmů již dříve obešel tak, že své firmy včetně mediálního domu zaparkoval ve svěřenských fondech. Novela v koaličním podání však zakazuje převedení na osobu blízkou a zavádí také pojem skutečného majitele.

Rovněž se čeká na vyjádření hnutí ANO, jehož poslanci novelu zpracovali. „Není to tak, že bychom ustoupili hnutí ANO, ale v první řadě usilujeme o to, aby to minimum, na kterém je shoda, bylo prvním krokem, který uděláme. Druhý krok budeme řešit až posléze,“ uvedl Výborný.