Poslancům kvůli obstrukcím stojí i práce ve výborech

„Je válka, řeší se nákupy zbraní, techniky, vysílání vojáků do zahraničí, ale my jsme se kvůli mimořádným schůzím už několikrát nesešli,“ říká pro Seznam Zprávy člen výboru, Jiří Horák z KDU-ČSL. Obstrukce podle něj ochromily nejen plénum, ale i tuto méně viditelnou práci zákonodárců.

Podle jeho výborové kolegyně Michaely Opltové (STAN) je projednání těchto věcí ve výboru důležité i proto, že jak poslanci z koalice, tak z opozice jsou díky tomu víc připraveni právě na projednávání na plénu. „Na výboru o tom samozřejmě nerozhodujeme, ale bavíme se o tom napříč politickým spektrem a pak to přeneseme na své politické kluby,“ přibližuje. Výbor by se podle ní měl co nejdřív sejít i proto, že se kvapem blíží české předsednictví Evropské unii, a to bude muset vzhledem k situaci řešit i obranná témata.