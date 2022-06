Koalice hodlá omezit obstrukce. Cílí na Okamurův oblíbený trik

Ve Sněmovně už se proto poprvé sešla sněmovní komise, která by měla případné změny připravit. „Mým cílem je, aby všechny politické strany mohly navrhnout změny vedoucí k větší efektivitě jednání a abychom se inspirovali dobrou zkušeností z jiných evropských parlamentů,“ řekl k tomu místopředseda dolní komory Jan Bartošek (KDU-ČSL).

Alespoň tomu by pro začátek koalice chtěla předejít. „Nikdy dříve v jiném období toto žádná opozice v této části nezneužívala a obstruovala až u jednotlivých pro ni problematických bodů. Toto způsobuje paralýzu celého fungování Poslanecké sněmovny, proto bych to chtěla řešit,“ řekla Seznam Zprávám předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

O tom, jak by se způsob předkládání nových bodů na pořad schůze mohl změnit, chtějí zástupci stran teprve diskutovat. V současné době o zařazení bodu na pořad schůze může požádat každý z 200 poslanců a vysvětlovat svůj bod může neomezeně dlouho.

V pracovní skupině budou mít po jednom zástupci všechny sněmovní strany, včetně opozice. Hnutí ANO do ní nominovalo bývalého předsedu Sněmovny Radka Vondráčka. Ten připomíná, že v době svého úřadování měl podobnou pracovní skupinu skoro celé čtyři roky.

A stěžuje si, že tehdejší opozice změnám bránila. „Mám ze své pracovní skupiny kompletní výstupy. Ti, kteří pracovní skupinu svolávají teď, byli celé čtyři roky proti. Dokonce mi tehdy vrátili jednu novelu k přepracování. Teď by to rádi změnili,“ podotýká.

I Vondráček uznává, že jednací řád není dokonalý, nehodlá ale svým protivníkům cokoli usnadnit. „Vím, kde jsou slabší místa, ale ta pracovní skupina musí být objektivní. Odmítám jakkoliv napomáhat této koalici si tady dělat, co chce,“ dodal Vondráček.

Radek Vondráček by proto byl spíše pro projednání změn, které by platily až pro další volební období. Podle Pekarové Adamové to ale u takto drobné změny není potřeba.