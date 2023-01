Komentář: Dávka povinného optimismu? Chtělo by to víc

Fajn. S ohledem na žánr a světový kontext je to bezmála povinnost. Podlehnout malomyslnosti a defétismu je v dnešní době snazší než jindy. A je úkolem politiků bránit tomu, aby toto podlehnutí bylo masovým jevem. Tradičně časované projevy k národu jsou k tomu dobrou příležitostí a nutno přiznat, že Miloš Vystrčil i Petr Fiala v tomto směru dělali, co mohli.

Trochu legrační na tom je, že snahou o státnické televizní projevy povzbuzovali zkoušenou republiku dva představitelé jedné politické strany, konkrétně předseda v roli premiéra a dlouholetý místopředseda (do dubna 2022) v roli šéfa Senátu. I díky této konstelaci by si ODS měla s pokorou uvědomit, v jak výjimečně příznivé mocenské situaci, která jen málo odpovídá jejímu reálnému významu a „podílu“ na politické mapě, se vlastně nachází.

Že se oba řečníci potkali při chvále české solidarity s ukrajinskými uprchlíky a zdůraznění „nesamozřejmosti“ svobody a bezpečnosti obecně, to nijak zvlášť nevadilo. To jsou důležité myšlenky, které se neochodí.

Fiala se velmi kultivovaně vysmál Maďarům za důsledky jejich cenového stropu na pohonné hmoty, ale vlastní vládu pochválil za cenové stropy na plyn a elektřinu. A to aniž by jednou větou či dvěma vysvětlil, v čem se tato opatření liší. Na zmatky kolem úsporného tarifu, který se stal nepoužitelným, ještě než byl zaveden, v projevu vůbec nedošlo. V jedné větě vyzdvihl vládní „široce nastavenou podporu našich domácností“, v další zase „cílenou vládní podporu prostřednictvím našeho Deštníku proti drahotě“.

Nepřístupnost a nesrozumitelnost sociálního systému a jeho neschopnost doručit cílenou pomoc tam, kde by byla opravdu potřeba, není bezprostřední chybou Fialova kabinetu. Jde o důsledek desítky let trvajícího zanedbávání práce státu s daty a jejich analýzami. Ale v současné situaci jde o jeden z nejpalčivějších problémů v celé státní správě. Představuje nejvýznamnější ohrožení sociálního smíru, protože vyvolává silný dojem, že v nouzi není na stát spolehnutí. A premiér dluží občanům ujištění, že o problému ví, stejně jako alespoň stručný popis plánovaného řešení. Ani jedno v projevu nezaznělo a citelně to tam chybělo.