Komentář: Evropa i Rusko slaví. Rozdíl nemůže být větší

Až budou dlažbu Rudého náměstí v pondělí 9. května drtit pásy Ukrajinci decimovaných ruských tankových divizí při vojenské oslavě vítězství nad nacistickým Německem, my budeme slavit poosmnácté Den Evropy. Je to výročí vzniku Evropských společenství v reakci na devastaci Evropy v téže válce. Rozdíl mezi Prahou a Moskvou – z historické perspektivy – už nemůže být větší.

Před Ruskem nás dnes chrání především naše vlastní vůle a odolnost, evropská i atlantická solidarita a rozhodnost v pomoci napadeným i postiženým. A také hospodářské restrikce vůči agresorovi. Do budoucna to ale nemusí a nebude stačit. Musíme si z dnešní závislosti vzít poučení a evropské společenství dále měnit.

Válka může pokračovat ještě roky. Je a bude to těžké, protože ruské barbarství stojí na principu „čím víc trpíme, tím víc má Putin pravdu“. My ovšem nedokážeme ještě roky chudnout, držet 120 tisíc amerických vojáků ve východní Evropě a mít několik nákladných mezinárodních bojových uskupení NATO pod českým velením rozmístěných na Slovensku.

Pro Česko nastal čas hlouběji se integrovat do unijní struktury. Jak z důvodů bezpečnosti, tak z důvodů větší participace. Potřebujeme spolurozhodovat. Počínaje bezodkladným vstupem do eurozóny, aktivnější účastí na evropských zahraničních, obranných i bezpečnostních agendách, ale například i ve společných výzkumných a vývojových programech v obraně i vědě.

Chybějí nám na to lidé solidně připravení v odborných, jazykových i kariérních kompetencích a v civilizované genderové proporci. Do postupu našich lidí málo investujeme a málo je podporujeme.

Je čas otevřít věcnou debatu o fosilní zaostalosti našeho průmyslu a energetiky a hledat cestu k jejímu posunu na úroveň vyspělých evropských zemí. Česká energetika dlouho cíleně blokovala pronikání obnovitelných zdrojů na mikroúroveň obcí a domácností a drží nás v područí megalomanských energetických projektů. K významnému bezpečnostnímu manévru, který by to změnil, dosud nemáme zpracovaný ani plán postupu a podpory vývoje. Zato máme dost politiků a servilních úředníků, kteří budou do úmoru počítat, o kolik let musíme prodloužit těžbu uhlí a kolik nových olbřímích jaderných bloků potřebujeme postavit. Vážně budeme kvůli válce tuto stagnační trajektorii dále posilovat?