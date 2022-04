Komentář: Jak se má KDU-ČSL prosadit, když klidnou silou je teď Fiala?

Sjezdy KDU-ČSL si nikdo z účastníků neuměl představit bez dechovky, která vyhrává před hlavním vchodem, a dívek v krojích, jež nikoho nepustí dovnitř bez povinného panáka slivovice a ochutnávky domácích koláčků. Před ostravským hotelem Clarion, kde se lidovci o víkendu sešli, to teď vypadalo úplně jinak: Byly tady vystaveny solární panely, rychlodobíjecí stanice a elektromobily nejen s bateriemi, ale dokonce i na vodík.

Lidovci jako by chtěli hned u vchodu každého hosta ohromit a jasně demonstrovat, že nejsou jen konzervativní stranou hájící tradiční hodnoty. Uvnitř ještě každý dostal letáček s obrázky a vysvětlením, jak si strana sní o budoucnosti: Každý rodinný domek bude energeticky nezávislý, se solárními panely na střeše, tepelným čerpadlem a elektromobilem v garáži.

KDU-ČSL se tím vším snaží zaujmout nové voliče kromě svých skalních příznivců na Moravě. Ví, že v české bezbožné společnosti to strana se slovem „křesťanská“ v názvu bude mít vždycky těžké, mnozí se jí budou posmívat a vnímat jako pobočku katolické církve.

V Ostravě se lidovci sešli v tak trochu schizofrenní situaci. Na jednu stranu hodně slavili a chválili se, protože jako součást trojkoalice Spolu přece vyhráli volby. A KDU-ČSL dokonce získala rekordních 23 křesel v Poslanecké sněmovně, nejvíc v polistopadové historii. Na druhou stranu průzkumy veřejného mínění jim opakovaně ukazují, že samostatně by ve volbách propadli, protože preference se pohybují pod pětiprocentní hranicí.

Co s tím? Hledání odpovědí zmíněnou schizofrenii jen potvrzovalo. Straničtí lídři – znovuzvolený šéf Marian Jurečka i nový první místopředseda Jan Bartošek – mluvili o tom, že by bylo fajn udržet co nejdéle fungující koalici Spolu, ideálně i pro příští sněmovní volby. Zároveň ale burcovali, že značka KDU-ČSL se v žádném případě nesmí rozpustit nebo zapadnout ve Spolu, a je třeba ji samostatně posilovat.