Komentář: Kam zmizel Babiš? A vrátí se ještě?

Kam vlastně zmizel Andrej Babiš a co teď plánuje? Podle toho, jak se občas někde objeví v dost nečekaných rolích, to vypadá, že úplně přesně neví, co teď se sebou. Muž plný energie, který v zemi jako první skutečně profesionalizoval politický marketing, najednou na sociální síti pro náctileté TikTok točí videa, kde šaškuje jako mladíci.

V nich nekritizuje vládu, ani nenabízí svá řešení. Zato se svěřuje, jestli má raději pizzu nebo smažák, brunety nebo blondýny. Tento týden se miliardář, který v některých svých továrnách platil mnoha zaměstnancům minimální mzdu, dostavil na odborářskou protivládní demonstraci. Výsledek byl tristní – neřešilo se, co tam říkal, ale jakou měl bundu a že francouzská odborářka opustila pódium, aby se s ním nemusela potkat.

Možná je to i tím, že Babiše po prohrané hradní bitvě opustil celý tým poradců. Najednou mu chybí korektiv. Někdo, kdo Babišově energii a činorodosti dá tvar a směr. A třeba řekne: Tady přitlačíme, a naopak tohle už nedělejte, šéfe, to už je moc.

Lídr opozičního hnutí ANO po lednové porážce v prezidentské volbě zkrátka jako by nevěděl, co teď přesně dělat. Jestli vůbec chce zůstat v politice, když mu nejprve Petr Fiala nečekaně vyfoukl premiérské křeslo a pak Petr Pavel to prezidentské. A do velkých sněmovních voleb na podzim 2025, kde by se mohl pomstít, je vzhledem k jeho omezené trpělivosti ještě daleko.

Samozřejmě lze pochopit, že otřesený Babiš prohry potřebuje rozdýchat. A že si po náročných letech plných permanentní kampaně také chce odpočinout. Ovšem je na něm zároveň vidět, že si neví rady s novou, doposud nepoznanou opoziční rolí. Jediné ví jistě – nebude sedět v Parlamentu, tam ho to nebaví.

Dříve nevídané pochybnosti jsou patrné i v tom, jak miliardář najednou brzdí s plánovaným prodejem svých médií. Není si jistý, jestli se vlastně má zbavit vydavatelství Mafra a dalších mediální firem z holdingu Agrofert. Jejich koupě byla na startu jeho raketové politické kariéry. Nebudou se přece jenom ještě hodit?

Po prezidentských volbách asi správně usoudil, že bude dobré se na chvíli stáhnout. Vždyť byl osm let hlavní figurou české politiky. Přeexponovaný, všude vidět, všude slyšet, násobně více než kdokoli jiný. Stal se tak i snadným terčem pro své soupeře. Jakmile má Fialova vláda nějaké potíže, vždycky může svým voličům říct: Podívejte se na Babiše, to by přece bylo daleko horší!

Tuhle výmluvu jim miliardář chtěl svým „zmizením“ sebrat. Problém je, že nezmizel zase tak úplně. Nakonec se vždycky někde nějak vyloupne. Navíc ani „osiřelé“ hnutí ANO pořádně neví, co má teď bez tradiční všudypřítomnosti a příkazů svého šéfa dělat.

Babiš do popředí vystrčil ambiciózní dvojici Alenu Schillerovou a Karla Havlíčka. Ani ti se ovšem úplně neshodnou, jak má vypadat opoziční role. Má cenu pokračovat v politice nulové tolerance k Fialovu kabinetu, když úplně totéž provozuje konkurenční SPD? A navíc když se vedle formují nové radikální síly na náměstích? Nebylo by rozumnější zkusit se odlišit a být o něco konstruktivnější opozicí, která se s vládou občas na něčem dohodne? Zastáncem nekompromisního přístupu je Havlíček, zatímco Schillerová by byla vstřícnější.

Babiš je v tom nechává vykoupat samotné. Jeho osobní strategie je zkrátka načas zmizet a pak se triumfálně vrátit. Není to v české politice nic nového. Úspěch spočívá v tom, že v duchu přísloví „sejde z očí, sejde z mysli“ lidé zapomenou na to špatné. Na různé skandály a přešlapy. A to dobré se jim pak dá v kampani snadno připomenout.

V minulosti přesně tohle vyšlo Miloši Zemanovi. Ovšem jeho karanténa na Vysočině před zvolením prezidentem trvala předlouhých deset let. To už opravdu mnozí stačili spokojeně zapomenout, že měl po svém boku mafiány už jako premiér. Během izolace Zeman navíc teatrálně opustil svou původní stranu, sociální demokracii. Nikomu jinému se ovšem podobný comeback dosud nepovedl.

Třeba nezdolný Jiří Paroubek se hodně snažil. Po volebním neúspěchu také, jako Zeman, načas zmizel. Rovněž zhrzeně opustil ČSSD a také si založil vlastní fanklub. A podobně jako dnes Babiš točil „legrační videa“, v nichž ukazoval, jak omládnout, jak zhubnout, jak cvakat zuby. Ale k návratu to ani náznakem nevedlo, ačkoli to zkoušel několikrát. Spíše se bývalý premiér stával terčem posměchu.