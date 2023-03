Francouzská odborářka na demonstraci kvůli Babišovi utekla z pódia

Chvíli před jedenáctou hodinou vystupuje z autobusu skupinka odborářů na letenském parkovišti. Montují dohromady vlajky a transparenty a připojují se k rostoucímu davu demonstrantů opodál.

„Bojíme se o práci, tak jako každý jiný,“ vysvětluje mi jeden z nich. Jaroslav Vodecký je zaměstnanec mladoboleslavské Škodovky a přes rameno má zavěšený podlouhlý plechový buben. Nesouhlasí hlavně s novou unijní emisní normou Euro 7. „Pokud na tohle EU přistoupí, tak by přišlo víc než 10 tisíc lidí o práci,“ tvrdí.

Foto: Albert Málek Jaroslav Vodecký pracuje ve Škodě v Mladé Boleslavi.

Během našeho rozhovoru se k davu připojuje skupina komunistů s rudými vlajkami. V nedalekém stánku zas odboráři KOVO rozdávají ty své, modro-bílé.

Další z oslovených demonstrantů pak nesouhlasí hlavně s uvažovaným posunem odchodu do důchodu. Jednou z nich je i Věra Okuliarová, jeřábnice z vítkovických oceláren. „Jak chcete v 68 pracovat? Jak bych v 68 letech vylezla na jeřáb?“ rozčiluje se. Kroutí hlavou i nad mojí připomínkou, že podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) by lidé z náročných profesí měli chodit do důchodu dřív.

„Náročné jsou všechny profese, ani v pekárně to neustojíte. Vždyť od 65 let už jsou lidé nemocní a nemají energii. Asi chtějí (politici) snížit populaci,“ oponuje Okuliarová.

Podobný názor má i odborový předák Josef Středula, který se pohybuje kolem čela zrovna vznikajícího průvodu.

„Politici 32 let slibují těm, kteří pracují v těžkých profesích, že nahradí tehdy zrušené důchodové kategorie. V téhle chvíli není ani žádný návrh, se kterým by se dalo pracovat,“ říká předseda ČMKOS. „Co se týče věku odchodu do důchodu, tak jsem zaslechl spekulaci, že by byl tzv. plovoucí, tedy že podle průměrného věku dožití by se prodlužoval věk odchodu do důchodu. Ale to je naprostý nesmysl, to je ještě horší varianta,“ dodává Středula.

Po chvilce hovoru pak demonstranti rychle přechází ke kritizování celé vlády. „Je hlad, všechno je drahé, samoživitelky nestíhají své děti živit,“ tvrdí Okuliarová a dodává, že sama je samoživitelkou dvou dětí.

„Podražily tábory, obědy ve školách, ale platy zůstaly stejné,“ stěžuje si. Kvůli přivýdělkům se prý snaží brát přesčasy, to ale často není možné. „Hlavně kvůli válce na Ukrajině přesčasy nejsou. Není totiž železo, materiál, není nic. Nedováží se z Ruska,“ popisuje.

„Nemyslím si, že něco změníme, ale je potřeba vědět, že lidé se chtějí ozvat,“ chápe se slova vysoký muž v černé bundě, který stojí vedle. Podle něj nemohou politici z Prahy pochopit situaci lidí v Ostravě.

„Praha je takový stát ve státě a vždycky to tak bylo. My dělníci z Ostravy jsme úplně někde jinde. Pak nastoupí pan Petr Pavel jako prezident a u první příležitosti, kdy má ukázat, jak moc stojí za lidmi, tak podepíše zákon, kterým všem vytře zrak,“ shrnuje muž.

Děti Škodovky

Chvíli po našem rozhovoru se odborářský průvod za hlasitého troubení plastových houkaček dává do pochodu. Ke Strakově akademii míří podle organizátorů dva tisíce lidí. Kromě modrobílých vlajek odborů KOVO a červených vlajek komunistů se nad hlavami pohupuje také mnoho transparentů s logem Škody Auto. Přišli ale také zástupci odborů stavařů, nebo těch školských a zdravotnických.

Průvod schází po Letenských schodech a pokračuje po nábřeží. Tam oslovuji mladého dělníka z vamberské továrny na řetězy Oldřicha Krska. Pracovat až do 68 let nechce ani on, o druhém bodu demonstrace, normě Euro 7, ale příliš neví.

Foto: Albert Málek Oldřich Krsek pracuje v továrně na řetězy. „Práce rukama mě baví.“

„Něco nám o tom v práci říkali, že sem jedeme kvůli tomu. Ale jasný postoj k tomu nemám,“ říká Krsek. I on je k vládě Petra Fialy kritický, nejlepší politické období podle něj už dávno skončilo. „Bývalo to lepší, ještě před Milošem (Zemanem),“ směje se.

Vláda k demonstraci odborů Podle premiéra Petra Fialy (ODS) je paradoxní, že se protest týká reformy, která se teprve dotváří. „Těžko tak říct, proti čemu se protestuje,“ uvedl v Jeseníku, kam členové vlády dnes vyrazili. Zdůraznil, že s odbory kabinet vede pravidelný dialog o všech tématech včetně reformy důchodů. „Strany, které nevyhrály minulé volby, budou na této demonstraci vystupovat a myslím, že trochu zneužily odbory pro své politické cíle,“ řekl premiér. Vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) doplnil, že protest je demonstrací „za každou cenu“ proti věcem, které vláda nechystá a nikdy nechystala. „V důchodové reformě s hranicí 68 let (pro odchod do důchodu) nepočítáme,“ popsal. Jurečka už dříve řekl, že novelu s úpravou dřívějších penzí pro náročné profese předloží letos ve druhém pololetí. Věková hranice pro nástup do důchodu by měla zohledňovat délku života, odpracovanou dobu i náročnost práce. Reformní změny se dotknou až současných čtyřicátníků a mladších. Připravovaná novela by pak měla platit od roku 2025.

Jestli se zúčastní i dalších demonstrací proti vládě, třeba i takových, které by se podobaly té z 11. března, si zatím není jistý.

„O Václavském náměstí moc informací nemám. Televizi nevlastním a většinu toho, co vím, tak vím od rodiny a od známých z okolí,“ vysvětluje Krsek. Když zmiňovanou demonstraci přiblížím, zauvažuje a dodá. „Asi bych se účastnil.“

Chvíli před tím, než mají začít proslovy předáků a politiků, se k davu z okolních ulic ještě připojují poslední demonstranti. Jednou z nich je paní v červené bundě, která se představuje jako Anna Koisarová z Mladé Boleslavi. I jí vadí hlavně posunutí důchodové hranice.

Foto: Albert Málek Anna Koisarová (uprostřed) dřív také pracovala ve Škodovce.

Namítám, že její generaci odchod do důchodu v 68 letech ani nehrozí a že toto opatření by se mohlo dotknout teprve dnešních třicátníků a čtyřicátníků. „Přijeli jsme podpořit naše děti, aby nemusely chodit až v 68 letech do důchodu,“ uvádí s tím, že sama v důchodu už je. Dříve prý pracovala ve Škodovce, kde teď pracují i její děti. „Já podporuju jenom pana Babiše. Pan prezident se za nás měl postavit a neudělal to,“ dodává Koisarová.

Pos*rové a zelené experimenty

Její oblíbenec se za chvíli objeví na pódiu spolu s dalšími řečníky. „Máte obrovskou sílu a my vás budeme podporovat,“ burcuje šéf hnutí ANO Andrej Babiš demonstranty. Během jeho proslovu začíná několik z nich skandovat, že požadují generální stávku.

Kromě Babiše se na pódiu střídají i další nevládní politici. Mezi nimi šéfka komunistů a europoslankyně Kateřina Konečná, která u mikrofonu označuje vládní politiky jako „pos*ry“. Za to sklízí z davu aplaus.

Šéf poslanců SPD Radim Fiala ale takový úspěch nemá. Když zmiňuje, že mohl dorazit i jeho stranický kolega Tomio Okamura, paní ve žluté bundě opodál se při té představě pohoršeně chytá za hlavu. Při jeho kritice „zelených experimentů s potravinami“, které prý ženou ceny jídla nahoru, zase vysoký muž v černé bundě nahlas zvolá: „Kecy!“

Foto: Albert Málek +4

Po Fialově proslovu mi svůj názor přibližuje: „To, že za všechno může nějaký zelený program, ekologie, to jsou jenom kecy. Mají jen zvýšit kredit lidem, kteří si myslí, že nás EU ničí,“ vysvětluje muž a představuje se jako Vítek. Prý je odborář a pracuje jako sociální pracovník.

Macronův kamarád na pódiu

Demonstraci dorazila podpořit i studentská odborářka Lisa Mercierová z Francie. I tam kvůli důchodům probíhají demosntrace, oproti Česku se jich ale účastnilo přes milion lidí. Kromě podpory českým odborářům neopomíná Mercierová během svého proslovu zkritizovat i francouzského prezidenta Macrona, který za tamní důchodovou reformou stojí.

Foto: Albert Málek Francouzská studentská odborářka Lisa Mercierová (uprostřed).

Ještě než ale všichni řečníci domluví, francouzská odborářka demonstraci postranní cestou opouští. Prý nechce stát na pódiu s Andrejem Babišem. Ten totiž při nedávné prezidentské kampani označil Emmanuela Macrona za svého přítele.

„Nemůžu vystát někoho, kde se kamarádí s Macronem. Nechceme stát za Babišovými idejemi. Nemůžeme vystát někoho, kdo je populista a kamarád Emmanuela Macrona,“ vysvětluje Mercierová.

Když demonstrace končí, sbíhají se novináři kolem odborového předáka Středuly. Jednou z otázek je, proč byla demonstrace svolána na den, kdy vláda zasedá mimo Prahu.