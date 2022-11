Komentář: Kráčíme po cestě do Řecka. A chybí nám odvaha se otočit

České republice dnes schází to, co studentům před 33 lety na Albertově a Národní třídě nescházelo – odvaha. Česko nemá odvahu si přiznat, že má problém. A ne jeden. Z makroekonomicky nudného premianta předpandemické éry se během pár let stala země s velkou inflací a obrovskými deficity jak veřejných financí, tak platební bilance.