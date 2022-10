Komentář: Nejvyšší čas porušit sliby. Aspoň jeden

Horší než výstřelky kampaně je, že strany voličům lžou, co bude s daněmi a výdaji. Vytvářejí očekávání a povolební realita zas otřese důvěrou v politiku. Při absenci programu ANO hraje prim SPOLU - asi nejvíce "populistický" program, co jsem za 20 let u seriózní stany viděl. /1