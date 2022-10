150 miliard, které neexistují. Schillerová tepe vládu za „virtuální“ příjmy

Podle Schillerové si kabinet Petra Fialy do novely rozpočtu pro rok 2023 napsal příjmy, které mít nebude. „Chybí vám 150 miliard. Máte mít schodek 445 miliard a máte 295, protože bylo před volbami,“ vyčetla Schillerová ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL) v pořadu Partie na CNN Prima News.

Podle Schillerové se výběr windfall tax nesmí objevit na příjmové stránce rozpočtu, dokud nebude legislativa hotová: „Je to protizákonný krok. Nesmíte to dát do rozpočtu,“ kritizuje poslankyně ANO.