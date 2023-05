Komentář: Peklo v ponožkách podle Havlíčka. Vymítači ďábla, s. r. o.

Je to dokola totéž: než se moc předávala naposledy, princip rétorické nesmiřitelnosti byl stejný, jen se snad hovořilo o něco méně obrazotvorně a více distingovaně. Džin srolovaných vládních ponožek zůstával do roku 2021 ještě v lahvi stejně jako otázka, jestli snad dress code předepisuje ministrům v tomto směru něco speciálního.

Opozice by ale musela být hloupá a slepá, kdyby se nepokusila převyprávět průzkumy jako boj dobra s pekelníky. Zhruba dvě třetiny lidí nesouhlasí ani s vládním balíčkem (podle STEM/MARK), ani s činností vlády (podle CVVM). Není divu, že Karel Havlíček nejen ve zmiňovaném rozhovoru hýří sebevědomím. Až tak, že vládu (tak jako Andrej Babiš) kritizuje za „zpackanou tiskovou konferenci“. Zatímco na tiskových konferencích za covidu, myslí si asi Havlíček, on sám (a Babiš, pokud se dostavil) exceloval brilantní srozumitelnou prezentací od A do Z.

Havlíček jako obvykle připomíná utržený vagon. Líčí katastrofu, peklo a říká „použijeme ty nejtvrdší metody, které máme k dispozici, protože jsem bytostně přesvědčen, že vláda postupuje špatně“. Detaily odporu se nemusí zdržovat, protože „my teď hlavně čekáme na to, co z vlády definitivně vypadne“.

Jeho přirozenou opoziční výhodou je, že může mluvit, jako by ANO vládlo samo a nemuselo se dělit o kompromisy ani o kontakt svých receptů s realitou: „Dvacet miliard úspory na resortech, navýšení některých spotřebních daní a další peníze by byly z důsledného výběru daní. Jenom na EET se dalo ročně získat mezi deseti až dvaceti miliardami.“

To zas pro změnu připomíná Petra Fialu před nástupem do Strakovky: „Dal bych každému ministrovi za úkol, aby ve svém resortu našel provozní úspory ve výši šesti procent. Kdybychom tyto úspory měli, tak jsme schopni deficit rozpočtu skoro o 100 miliard snížit.“

Všechno to Havlíčkovo hartusení ale skrývá optický klam. Terčem je sice vláda. Ale soupeřem není jen Petr Fiala, ale stejně, možná i víc, Tomio Okamura, Robert Šlachta nebo Jindřich Rajchl. Jde o to, kdo to vládě natře nejvíc a nakloní si největší část z momentálních dvou třetin nespokojených voličů. Kdo si přisvojí, kdo bude stimulovat a případně kdo udrží do voleb jejich zklamání či protestní náladu. Protože menší partaje se právem mohou obávat, že také jejich voliče čerstvě natřený národní konzervativec Babiš „vyluxuje“, dá se čekat, že i boj o šéfa obstrukcí a hlas opozice bude tuhý.