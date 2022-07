Komentář: Potřebujeme řešit důchody, ne provokovat ústavní soudce

Důvody nejsou úplně zřejmé. Jako hlavní argument zaznívá starost, aby lidé s nízkými penzemi nepadali do chudoby a nezatěžovali sociální systém svými nároky na dávky. Což je velmi zajímavé téma, které se naposledy (zdaleka ovšem nikoli poprvé) obsáhleji řešilo zhruba v letech 2014 až 2017, kdy pod záštitou vládnoucí sociální demokracie pracovala důchodová komise vedená Martinem Potůčkem. Už tehdy vznikaly modely, které ukazovaly riziko postupného pádu stále větší části nízkopříjmových penzistů do příjmové chudoby.

Tento nález brněnských soudců neplatí dnes o nic méně než před deseti lety. Nynější výstřel z Ministerstva práce jako by trochu zapomínal na to, jak se tu narychlo během roku a půl překopávaly výpočty penzí, aby zásluhová část hrála podstatnější roli.

Základní myšlenkou se stalo rozdělení dnešního prvního pilíře na pilíř „nultý“, představující základní rovnou solidární část penze, a „první“, zohledňující zásluhovost, tedy výši příspěvků do systému během aktivních let. Přičemž náklady na nultý pilíř by se platily přímo ze státního rozpočtu, zatímco zásluhové části penzí by dál plynuly z důchodového účtu, na němž se schází sociální pojistné.