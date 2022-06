Větší základ, menší zásluhovost. Chystaná změna důchodů nepotěší bohatší

„Není to tak, že snížíme zásluhy za děti. My bychom snížili zásluhu za odvedené pojistné a za vyšší příjmy. S tím, že lidé, kteří mají vyšší příjmy anebo nemají děti, tak mají větší prostor pro soukromé úspory,“ shrnuje promýšlenou změnu Iva Merhautová, náměstkyně ministra práce a sociálních věcí, která má v gesci sociální pojištění a nepojistné dávky.

Podle náměstkyně je úprava výpočtu potřebná ze dvou důvodů: státní rozpočet by do budoucna v opačném případě výplatu důchodů neustál a zároveň změna může kvůli zdražování nákladů na bydlení pomoci seniorům nespadnout pod hranici chudoby.

Současní senioři se nemusejí obávat, že by jim po změně důchody klesly. „Pokud by se důchody měnily, tak by to nemělo mít negativní dopad na lidi, kteří už mají vyměřené starobní důchody,“ dodává Iva Merhautová.