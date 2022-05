Důchodový věk ignoruje čím dál více Čechů. Za deset let je jich dvojnásobek

V Česku dlouhodobě přibývá zaměstnaných seniorů. Zatímco před deseti lety pracovalo 76,3 tisíce lidí starších 65 let, v minulém roce to bylo již 147,2 tisíce.

„Přestože ekonomický vývoj byl i v roce 2021 výrazně ovlivněn opatřeními přijatými v souvislosti s epidemií koronaviru, na celkové zaměstnanosti seniorů se to odrazilo jen relativně málo,“ uvádí k datům ČSÚ. V porovnání s rokem 2020 pracovalo loni jen o tisícovku méně seniorů, kteří překročili 65 let věku.

Zvýšil se také počet pracujících lidí starších 60 let. „Vývoj počtu pracujících do 64 let byl ovlivněn kromě demografických faktorů především postupným zvyšováním věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod,“ vysvětlují statistici.