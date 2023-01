Komentář: Stát, který nevidí. A neví

Zato téměř nikdy se tyto zprávy nezaobírají otázkou, zda to velké a strategické snažení státu za velké veřejné peníze má vůbec smysl. Zda jsou ony programy dobře zacíleny, zda měly očekávané pozitivní přínosy, zda za všechny ty peníze dělají dost muziky, nebo zda naopak spíše neškodí.

Položíte tedy úřednictvu v rámci připomínkového řízení nesmělou otázku, zda by také o těchto věcech, dopadech, smyslu, vhodném zacílení, neměla být vláda ve zprávách informována. Odpovědí bývá, že zhodnocení cílení a dopadů není součástí dříve schválené strategie, takže je vše v pořádku.

A někdy přijde i dovětek, že to přece nikdo nikdy nechtěl. Pídíte se proto dále, zda by se třeba povinnost průběžného vyhodnocování cílení a dopadů do dané strategie v rámci její plánované aktualizace nedala doplnit.