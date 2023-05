Komentář: Vláda s pompou šetří peníze, které už utratila

Celé to působí dojmem, že hlavní vládní mantra zněla „postavíme to na dotacích, protože jsme to před volbami slibovali“. Nějak se přitom zapomnělo na úvahu, zda to je vůbec možné. Problém se prostě přehodil na jednotlivá ministerstva, ať to nějak udělají.