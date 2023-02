Komentář: Za Zemana byly milosti katastrofou. Pavel ať zahodí návod

Způsob, jakým s nimi zacházel Miloš Zeman, byl katastrofální a diskreditoval milosti jako takové. Milosti samozřejmě bude – a před volbami to potvrdil – udělovat i Petr Pavel. Takže jak dál?

Zaprvé, milost, kritiky označovaná za „monarchistický přežitek“, je cenná a užitečná, i když zároveň „obtížná“ a „nepopulární“ pravomoc. Volání po tom, aby se české prezidentství zbavilo pseudomonarchistického nátěru a stalo se výrazně civilnějším, je správné. Ale zrušit zrovna milosti by znamenalo, že s příslovečnou vaničkou vyléváme i dítě.

Miloš Zeman ze všeho nejdřív zveřejnil pevná pravidla, podle nichž bude milosti zcela výjimečně udělovat. A pak je sám bezostyšně porušoval: viz případy jako Jiří Kajínek, Miloš Balák nebo Jana Nečasová. A viz také různé z jakýchsi důvodů „VIP“ žádosti , které v rozporu s pravidly neposuzuje Ministerstvo spravedlnosti, ale jednoduše „Hrad“.

Petr Pavel by udělal lépe, kdyby radši žádnou „kuchařku“ přes milosti neformuloval. Vždycky je možné, že život napíše případy, které manuálu neodpovídají, nebo se jím ani nedají poměřovat. Každá udělená nebo neudělená milost je jedinečná – na obou stranách, u žadatele i při úvaze reprezentanta u moci. A když vypadne z „návodu pro použití“, přispívá to jen k tomu, že se i jiné milosti zdají „cinklé“.

Petr Pavel může udělovat milosti v podobném nebo i vyšším počtu. O moc méně jich ostatně asi být nemůže. Ale o čísla tolik nejde. Hlavní je kompas, kterým se při tom bude řídit. To se do žádného návodu napsat nedá. (Nic by se nemělo měnit na tom, že k žádostem se vyjadřuje i Ministerstvo spravedlnosti. I milosti musí být odborně posouzeny a zúřadovány.)