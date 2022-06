Komentář: Zajímavá volba. Zeman nepřihrál Michlovi kývače

Zamrazilová si do bankovní rady nese kromě akademických zkušeností také několik let ve funkci hlavní ekonomky České bankovní asociace, tedy pohled z byznysu, který Česká národní banka sleduje a reguluje. Kromě toho strávila poslední čtyři roky v čele Národní rozpočtové rady hlasitými a zcela marnými apely na konsolidaci veřejných financí a neméně marným varováním před riziky plynoucími z dlouhodobé neudržitelnosti českého zacházení s erárními penězi.

Ačkoli noví radní budou mít skoro jistě větší pochopení pro Michlův holubičí pohled na měnovou politiku, je to pořád pestrá trojice erudovaných ekonomů. Rozhodně nelze předpokládat, že jdou do bankovní rady plnit jen formální funkci jakýchsi kývačů pro nového prezidentova oblíbence v guvernérském křesle. Projev budoucí viceguvernérky Evy Zamrazilové po aktu jmenování byl ostatně dost odlišný od toho Michlova před necelým měsícem.

Zamrazilová nejenže na rozdíl od Michla neodkryla měnověpolitické karty až někam za srpen, aniž by tušila, co se bude v ekonomice tou dobou dít. Navíc pochválila předešlou radu, s níž byl Michl v téměř permanentním konfliktu, a vyzdvihla její včasnou reakci na nástup růstu cen, proti níž Michl od začátku brojil. Na druhé straně nedokázala vystoupit ze své dosavadní role a neodpustila si poznámku, že k boji s inflací má přispět také vláda svou zodpovědnou rozpočtovou politikou. Což je pravda a je to zcela správná připomínka od šéfky Národní rozpočtové rady, ale bankovní radní by měl zkusit podobné poznámky spíše polykat. Zeď mezi měnovou a rozpočtovou politikou je vzácná a křehká věc a měla by být co nejvíce respektována.