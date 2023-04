„Rezignaci zvažuji od ledna.“ Balaš vysvětluje, proč končí jako ministr

Dnes jste informoval kolegy z hnutí STAN, že chcete skončit na postu ministra ze zdravotních důvodů. Je to náhlé rozhodnutí, nebo jste to zvažoval delší dobu?

V posledních měsících jsem zaregistrovala výtky od koaličních partnerů i některých vašich spolustraníků k vašemu výkonu funkce, že to nebylo úplně stoprocentní. Bylo to zdravotními problémy?

Já jsem výtky nezaregistroval. Pracujeme na řadě otázek, neustále jsme vedli řadu jednání. Ale zase nepřeceňujme roli ministra, ministerstvo funguje podle toho, jak je nastaveno vnitřně. Ale musím říci, že to bylo opravdu vyčerpávající a bylo to pro mě opravdu na hraně.

Musím říct, že práce ministra je opravdu výrazně fyzicky náročnější než práce poslance. Věřím, že zatím není třeba skládat mandát, protože ve srovnání s tím, co dělám teď, je to relax. Ale uvidíme v září, jak se dám dohromady.

Opravdu do toho září se musím dát dohromady, a pak uvidíme, jaké budou výsledky mého zdravotního stavu. Pokud jde o funkci Ústavního soudce, to není moje rozhodnutí, to jde za prezidentem republiky. Já jsem o to nijak neusiloval. Ale je to agenda, která je mi blízká.