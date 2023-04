Koten z SPD přirovnal postup policie u muzea k protektorátu

Policie po březnovém zásahu u Národního muzea zahájila sedm trestních řízení. Vede ho i proti muži, který na magistrále před muzeem poškodil náhodně projíždějící auto s ukrajinskou SPZ a posléze napadl i jeho řidiče.

„Jedná se o trestné činy poškození cizí věci, hanobení národa a další trestné činy,“ přiblížil policejní prezident Martin Vondrášek během čtvrtečního jednání poslaneckého bezpečnostního výboru.

Na jeho slova bezprostředně reagoval Radek Koten z SPD. Prohlásil, že doufá, že v Česku ještě není protektorát a vláda nevyhlásila stanné právo, aby „se lidé nemohli pohybovat tam, kde chtějí“.

„Pane kolego, když nevíte, co je protektorát a co je stanné právo, tak s tím nešermujte. Kdybyste věděl, kolik lidí to odneslo životy, tak byste takhle nemluvil,“ okřikl ho předseda výboru Pavel Žáček (ODS).

Nebyl sám. K omluvě za nepatřičná slova Kotena vyzval i Jiří Hájek ze STAN. „Uvědomil jste si, jakým způsobem se vyjadřujete?“ ptal se ho.

Policie stíhá dalšího účastníka akce u muzea Policie stíhá dalšího muže, který se účastnil demonstrace nazvané Česko proti bídě. Je jím Jaroslav Popelka – muž s megafonem, který podle policie podněcoval dav k tomu, aby vtrhl do budovy Národního muzea. Policie stíhá muže, který vyhecoval dav u Národního muzea

„Pokud jde o naše oprávnění říci někomu, ať opustí nějaký prostor, v tomto si dostudujte paragraf 43 zákona o policii, který dává oprávnění veliteli říci: Proto a proto vás vyzývám, abyste opustil tento prostor. Bylo tam 25 výzev. Bezvýsledně,“ reagoval na Kotena policejní prezident.

„V muzeu byli rodiče s dětmi. Dejme si hypotetickou otázku, co by se stalo, kdyby se dav dostal do muzea? Dneska bychom tady seděli s tématem: Jak to, že policie nekonala?“ prohlásil pak náměstek ministra vnitra Radek Kaňa (ODS).

Mašek: Napadený za mnou přijel

Vysvětlení událostí z 11. března, kdy policisté po protivládní demonstraci zabránili davu lidí, aby do muzea vtrhli a sundali z něj ukrajinskou vlajku, si vymínil poslanec Jiří Mašek (ANO), který oficiální vysvětlení už dříve zpochybňoval.

„Byl jsem označen za šiřitele dezinformačních videí. Nepřeji vám dostat tolik dehonestujících tweetů a reakcí,“ uvedl poslanec, který sdílel video z prostranství před muzeem s komentářem, že „policisté … na přímý pokyn nadřízeného fyzicky napadnou a vyprovokují oboustrannou potyčku“.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) to tehdy označil za šíření dezinformací. Mašek si ale za svým názorem stojí a na bezpečnostním výboru požadoval po policejním prezidentovi zodpovězení 11 otázek.

Mašek kolegům z výboru a policejnímu prezidentovi pustil videa, kde podle něj dochází k „brachiálnímu násilí“ proti lidem, kteří nejsou výrazně agresivní.

„Policie nedokončila svůj úkon, toho člověka neztotožnila. Mluvil jsem s ním, přijel za mnou do Sněmovny, je to opravář praček. Divím se, že dodneška nebyl vyslechnut. Byl ošetřen záchrannou službou spolu s vašimi příslušníky. Seděl s nimi na jedné chodbě, a ani tam nebyl agresivní,“ uvedl.

„Komentujete video, které je sestříháno. A vůbec nevíme, co uvedený pán z Brna činil před tím zásahem. To tam nikde nevidíme. Pokud bychom měli tento zákrok hodnotit tak, jak chcete vy, potřeboval bych k tomu další informace,“ rýpl si do Maška poslanec Hájek.

Za nevhodné jeho snahy označil i Petr Letocha (STAN), který Maška upozornil, že se snaží zastávat lidí, kteří pětadvacetkrát neuposlechli výzvu policie, aby opustili dané místo.

„Mám v policii plnou důvěru, že když někoho zadrželi, dělali to ve chvíli, kdy k tomu měli oprávněný důvod. Měli bychom jim tady poděkovat za to, že zde nedošlo k situaci jako v USA a že uchránili muzeum před lidmi, kteří tam chtěli násilným způsobem vniknout,“ narážel Letocha na útok na Kapitol.

„Bylo to video od nějaké televize KTV, já vůbec nevím, co to je. Já se v sociálních sítích nevyznám,“ argumentoval Mašek poté, co ho kolegové zkritizovali za to, že chce vyjádření k sestříhanému videu. Projekt KTV podle serveru Manipulátoři pravidelně sdílí dezinformace.