Šíříte dezinformace, vzkázal Rakušan poslancům ANO. Podle nich chyboval on

Zdravím všechny, takže aby bylo jasno přátelé! Několik desítek tisíc lidí se zúčastní protivládní (klidné) demonstrace. Pár desítek na veřejném prostranství slovně protestuje proti vyvěšení ukrajinské vlajky na národním muzeu. 🤷‍♂️ Do této doby žádný problém…a pak to začne. 😡 ❌ Policisté ... na přímý pokyn nadřízeného, fyzicky napadnou a vyprovokují oboustrannou potyčku. ❌ To někomu přijde jako normální? ❌ Pokračujeme. Provládní veřejnoprávní média hodnotí jen tento incident po ukončení demonstrace a vůbec nezmiňují demonstraci, její cíle a průběh. ❌ Jako vždy, scénář a postupy stejné. ❌ Doba jiná. V postupech tajných služeb se nic nemění, ale technologický pokrok nezastavíš (videozáznamy) a studenta Šmída si tak snadno už nevymyslíš. Tak to prostě je. 🌑 Na výboru pro bezpečnost budu požadovat vysvětlení ministra Rakušana kdo rozhodl, kdo velel a kdo vyslal zasahující policisty proti demonstrantům. 🌑 Jakou úlohu sehrál on sám, jakou úlohu sehrál jím vytvořený tým KRIT. 🌑 Měli na zásah vliv bezpečnostní služby? 🌑 Kdo ponese osobní zodpovědnost. Vzhledem k opakovaným nestandardním krokům ministra (výzva Babišovi ze střechy MV, vyvěšení koláže na budově MV, vytvoření týmu KRIT pro monitoraci nálad zaměstnanců ve státní správě, aj.), nyní završených zásahem policie proti demonstrantům, se stává situace pro ministra neúnosnou … 😡