Kovářová končí v čele STAN: Zklamaná nejsem. Je dobře, když vás žáci přerostou

Víkendový sjezd hnutí STAN, kterým zmítá kauza Dozimetr, výrazně obměnil vedení. Mezi končícími členy je i místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová.

Křivdu prý necítí - bylo podle ní potřeba, aby místa ve vedení dostaly i menší regiony. „Hlavní důvod byl, že spolu s Vítem Rakušanem bychom byli v předsednictvu dva ze středních Čech. Teď mají konečně pozice i menší regiony, je to pro ně i motivační,“ říká Kovářová v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Nejste naštvaná, že vás spolustraníci znovu nezvolili místopředsedkyní?

Nejsem.

Ani zklamaná?

Ani zklamáním bych to nenazvala. Máme spoustu lidí, kteří jsou odborně zdatní a jsou v nadsázce žáky té zakladatelské generace. A ti mohou přerůst svého učitele, to je v pořádku, s tím by si člověk neměl lámat hlavu. Že je v hnutí silná konkurence, mu může jen prospět.

Jak si vykládáte, že vás nezvolili? Proč už vás tam nechtěli?

Hlavní důvod byl, že spolu s Vítem Rakušanem bychom byli v předsednictvu dva ze středních Čech. My bychom se tam vešli, ale regiony chtěly mít zastoupení, a myslím, že je to správně. Teď mají konečně pozice i menší regiony, je to pro ně i motivační. A také jsem byla místopředsedkyní už dlouho.

Zaregistrovala jsem i vysvětlení, že si vás spolustraníci spojují se Stanislavem Polčákem a nezvolili vás, aby vyslali vzkaz vůči němu.

To jsem nezaznamenala. To by mě pak měli spojovat i s Michalikem a s ostatními. Protože jsme tam byli všichni téměř od začátku hnutí.

Není to tedy tak, že straníci nejsou spokojení s předchozím vedením a kromě šéfa ho chtěli celé obměnit? Že nejsou spokojeni s vaší prací?

Takhle to nevidím. Myslím, že s mojí prací byli spokojení. Opravdu je to tak, že kromě zlínského a ústeckého jsou zastoupeny všechny regiony. To už jsme říkali před sněmem, že to takto chceme.

Podívejte se, jak to vypadalo na sněmu STAN:

Říkáte, že Zlínský kraj nemá zastoupení. Je to vzkaz do regionu Petra Gazdíka, že takto ne?

Je to určitý signál. Ale není to jen to, protože to by tam pak neměla být ani Praha.

Není vám líto, že není ve vedení více žen?