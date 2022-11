Šetřit zkrácením rodičovské? Pro je NERV i Stanjura, proti Piráti a lidovci

„Máme nejdelší rodičovskou v Evropě, a to ne o týden nebo o dva, to je určitě věc k debatě. Ale současně k tomu musíme dělat ostatní opatření. Musí být například nabídka zařízení pro malé děti,“ prohlásil šéf státní kasy a 1. místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.

Seznam Zprávy proto oslovily koaliční i opoziční poslance s dotazem, co si o případných změnách v délce rodičovské myslí.

„Naopak chceme navýšení rodičovského příspěvku o inflaci a za správnou považujeme jeho automatickou valorizaci - tak se ostatně zvyšují třeba důchody nebo platy politiků, dopřejme to konečně i rodinám,“ navrhuje poslankyně.

Upozorňuje zároveň na to, že pokud by se zkracovala délka rodičovské, museli by rodiče vyřešit hlídání dětí. „Dlouhodobě se zasazujeme o lepší dostupnost zkrácených úvazků, předškolní péče, ať už jde o dětské skupiny nebo tzv. tagesmutter, kvalitní sousedské hlídání. Bez toho se rodiče totiž mohou vrátit dříve na pracovní trh jen obtížně,“ dodává.