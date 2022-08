Pro rodičák nově online. Ale jen s jednoduchými žádostmi

Možnosti přihlášení do systému.

Pokud se rodič rozhoduje opačně a podle doby čerpání rodičovské upravuje výši příspěvku, dosud se musel spolehnout na vlastní výpočet. Žádost mu nenapověděla, jak dlouho bude moct na rodičovské zůstat. A to se ukázalo jako záludné, protože doba čerpání se zkracovala o měsíc, pokud na účtu zbyla nižší než určená částka. Což zase komplikovalo matce či otci návrat do práce. Nyní se ale v žádosti ukazuje i počet měsíců čerpání rodičovské.

„Platí, že po žadateli chceme dokládat jen nezbytně nutná potvrzení. Díky elektronické identitě žadatele ověříme a například osobní údaje vyplníme za něj a zpravidla není třeba nic zvláštního dokládat. Výjimkou jsou složitější situace, kdy žadatel chce využít vyměřovací základ druhého rodiče. V takovém případě do formuláře jednoduše nahraje Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku,“ potvrzuje mluvčí resortu práce Jakub Augusta.

Formulář je také nutné do žádosti doložit v situaci, kdy peněžitou pomoc v mateřství vyplácel někdo jiný než Česká správa sociálního zabezpečení.

V nejbližší době bude také možné na stejném místě a jednodušeji měnit výši už vypláceného rodičovského příspěvku. Rodič to může udělat každé tři měsíce, a to třeba v případě, kdy si rozhodne zkrátit, nebo naopak prodloužit dobu na rodičovské.

„Další rozšíření digitalizace do budoucna samozřejmě plánujeme,“ dodává Augusta s tím, že i další záležitosti by si do budoucna mohli lidé vyřídit z domova.