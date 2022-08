Zdražení se nevyhnulo ani nejžádanějším lékům

„Něco bylo na recept. Ale kupoval jsem i lék na prostatu, který je bez receptu. Všechno se to zdražuje, i když je to zatím asi jen o pár desítek korun. Mám naštěstí nějaké slevy a využívám jejich slevovou kartičku. Pokud ty léky musím brát, tak tu cenu přece nemůžu řešit. Můžu si odepřít zmrzlinu, ale léky ne,“ popisuje 72letý senior.

„Myslím, že už to bude jen horší,“ dodává posmutněle.

„Kromě léků na recept se vše ostatní bohužel zdražení nevyhne, protože je potřeba pokrýt zvyšující se náklady na vstupu - jak v lékárnách, tak u distributorů i výrobců. Například lék s ibuprofenem je oproti loňskému roku o 10 % dražší, lék s paracetamolem má stejnou cenu, ale sprej do nosu pro dospělého má cenu vyšší o 3 %,“ popisuje Malý.

Vyjmenovat, které kategorie léků se zdražují nejvýrazněji, je podle České lékárnické komory nemožné - ke zvyšování cen některých léků od různých výrobců dochází postupně, a to o libovolné částky. Faktory, které ceny léků ovlivňují, jsou však stejné jako v jiných oborech: zdražování cen energií, inflace, mzdy, nájmy.

Hlouběji do kapsy kvůli svému léku musela nedávno sáhnout i paní Dana. Zdražil se jí lék, který musí už řadu let brát kvůli poraněné noze. Ještě loni za něj seniorka platila zhruba 700 korun, letos už je to rázem 1000 korun.