„Není to příjemná doba.“ Tři domácnosti popisují, jak zvládají zdražování

Dvě ze tří domácností, které redakci Seznam Zpráv od začátku letošního roku popisují, jak kvůli rostoucím cenám mění své chování, letos v létě nevyjely na dovolenou do ciziny.

„Chtěli jsme na zahraniční dovolenou, ale nakonec z finančních i časových důvodů nám to nevychází,“ hlásí Stanislava, která společně s manželem a dvěma syny žije v okolí Brna. Na začátku roku popisovala, že letošní rok si bude muset rodina odpírat „zbytečnosti“: od výdajů za volný čas až po různé mlsání.

Plánu se stále drží, i když se po několika měsících stále nedaří naplnil hlavní cíl – vytvořit si finanční rezervu, která se rozplynula během pandemie. Původní režim šetření se mění v novou normu. „Už nám to ani nepřijde. Nemůžu říct, že bychom žili vyloženě asketicky, ale hlídáme se, to ano,“ podotýká Stanislava.

Dana, která žije sama na Berounsku, popisuje, že ani rostoucí penze jí příliš nepomůže situaci zlepšit. „To je úplně bezpředmětné. Jak jsem to nikdy nedělala, tak teď koukám, co je v akci, a podle toho nakupuji. Není to nic příjemného tato doba,“ tvrdí.