Kupka kvůli chybě svých úředníků zřizuje speciální oddělení

Jak Seznam Zprávy informovaly, ministerští úřednici „prošvihli“ mezní lhůtu, do kdy měli na D35 rozhodnout o vítězi tendru na poradce pro PPP projekt. Soutěž tak byla po třičtvrtě roce ukončena, aniž by se dobrala cíle. Jeden z účastníků, konsorcium firem v čele s Českou spořitelnou, podalo kvůli tomu oficiální námitky a mimo jiné žádá i úhradu vynaložených nákladů za práci svých expertů ve výši 671 tisíc korun.

Zároveň Martin Kupka uvádí, že bude chtít, aby konsorcium své požadavky na úhradu nákladů nejdříve detailně zdokladovalo. „Předpokládáme totiž, že se ti uchazeči budou hlásit i do nového výběrového řízení, které vypisujeme už v tomto týdnu, přičemž budou moci velkou část těch svých dokumentů z prvního tendru využít,“ argumentuje.

Pokud se finanční nároky konsorcia ukáží jako oprávněné, měla by prý vše řešit ministerská škodní komise. Ministr slibuje, že případná úhrada nákladů dopadne na konkrétní osoby, které se chyby při zadávání zakázky dopustily. „Pochopitelně to dopadne i na ně, to je přece jasné,“ uvedl.