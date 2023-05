Vláda zvažuje, že si sáhne pro další peníze ke kuřákům

Momentálně je míra zdanění tohoto tabáku ve srovnání s klasickými cigaretami na pětinové úrovni. Podle plánů diskutovaných v koalici by se poměr mohl zvednout na třetinu, v krajním případě až na polovinu.

Odborníci ale upozorňují, že cenotvorba u alternativních, méně škodlivých typů kuřiva se musí nastavovat citlivě. A to tak, aby klasické cigarety byly stále výrazně dražší a aby opatření nepodporovala černý trh.

„Je potřeba se dívat i na zdravotní dopady, nejen na to, kolik se rychle vybere na dani,“ říká expert na drogovou problematiku a bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Jako odpovídající zdanění oproti klasickému tabáku zmínil třetinu. „Padesát procent, to už je maximum, ale rozhodně ne ideál,“ dodává Vobořil. Pokud by se podle něj zdanění zahřívaného tabáku mělo zvedat, měly by růst i daně u ostatních druhů kuřiva.