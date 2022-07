Lidovci se přeli o obžalovaného Wolfa, na kandidátce zůstane

„Politik by měl jít do politiky čistý, na druhou stranu díky pomalé spravedlnosti by jedno takové hlasování znamenalo jeho absolutní vyřazení na několik let, což je naprosto fatální,“ vysvětlil svůj postoj. Důležité pro něj je, že Wolf není obviněn z toho, že by s granty vědomě manipuloval. „Pokud by v takové situaci byl kdokoliv jiný, díval bych se na to stejně.“