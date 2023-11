Mám na výjezdech plno, tvrdil Rajchl. Realita je ale jiná

„Pan Rajchl říká to, co si myslím já. Současná vláda je katastrofa. Bohužel jsem naposledy volila to, co tady vládne, tedy koalici Spolu. Byl tam jasný program Antibabiš,“ říká paní Hana, která se nezapomene kriticky vyjádřit k médiím a novinářům. To spojuje většinu lidí, kteří si přijdou poslechnout Rajchla.