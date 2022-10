Median: Volby by v září vyhrálo ANO, před lidovce se dostala Přísaha

Sněmovní volby by v září podle průzkumu agentury Median vyhrálo hnutí ANO s 30,5 procenta hlasů. Druhá ODS by měla 16 procent, SPD by volilo 11,5 procenta lidí a Piráty 11 procent.