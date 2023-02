Vláda je kvůli důchodům pod tlakem. Babiš hrozí peklem, Pavel chce odpovědi

Vláda dnes schválila novelu zákona, díky které by nemusela v létě tolik zvyšovat důchody. Není ale vůbec jisté, že ji zvládne protlačit včas – má na to pouhý měsíc.

Ministerstvo práce ve vlastním materiálu upozorňuje, že zákon, díky kterému by mohla penzistům přidat méně, je potřeba schválit nejpozději do 22. března. A to ze dvou důvodů.