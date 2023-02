Červnová valorizace důchodů je podle ekonomů nesystémová

Někdejší guvernér České národní banky Jiří Rusnok a bývalá předsedkyně komise pro spravedlivé důchody Danuše Nerudová se v pořadu České televize Otázky Václava Moravce shodli na tom, že by se měl změnit celý valorizační proces, a to jako součást důchodové reformy.

Pro připomenutí: Důchody by podle záměru vlády mohly v červnu vzrůst v průměru o 760 korun, zatímco podle současných pravidel by to bylo o tisícovku víc. Proti tomu už ostře vystoupila opozice, která ho chce ve Sněmovně dokonce zablokovat.