Pavel má pochybnosti ohledně snížení valorizace důchodů

Pavel potvrdil, že jako občan určité pochybnosti ohledně snížení valorizace důchodů má, to ale neznamená, že ji nepodpoří. Rozhodne se až po ukončení legislativního procesu, a to nejdříve okolo 10. března.

Pochybnosti u něj budí jak retroaktivita, která by s tím mohla být spojená, tak institut legislativní nouze, který chce vláda a koaliční většina k protlačení novely využít.

Pavel také řekl, že se k zákonu vyjádří buď tak, že ho podpoří a podepíše, nebo využije svého budoucího práva veta.

Zítra se Pavel setká s premiérem Petrem Fialou (ODS) a růst důchodů, který v současné době polarizuje politikou scénu, by mohl být jedním z témat schůzky. Minulý týden se kvůli tomu Pavel už sešel s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL).

Ten mu podle svých slov vysvětlil důvody, proč chce vláda ke snížené valorizaci přistoupit. Místo plánovaných 1770 korun by v červnu senioři mohli dostat průměrně jen 760 korun. Jurečka zdůraznil, že tím hlavním jsou veřejné finance. Pavel po této schůzce ale podepsání nižších valorizací nepřislíbil.

Nově zvolený prezident si vyslechl také názory opozice.

Karel Havlíček (ANO), se kterým se Pavlem sešel minulý týden, po jejich schůzce uvedl, že budoucí hlava státu má o novele zákona údajně pochybnosti a spatřuje v ní rizika.

„Jsem si téměř jistý, že nad tím má velké pochybnosti a uvědomuje si to riziko. Troufám si tvrdit, že by to rád řešil nějakým kompromisem,“ uvedl Havlíček.

Opoziční strany vládě hrozí, že pokud k hlasování o novele dojde, jsou připraveny na rozsáhlé obstrukce ve Sněmovně a na podání stížností k Ústavnímu soudu.

Právě možná protiústavnost novely zákona je důležitým argumentem opozice.

Kabinet Petra Fialy totiž potřebuje, aby zákon začal platit do 22. března, a to kvůli zákonným pravidlům pro valorizaci důchodů. Pokud by začal platit až po tomto datu, mohl by být považován za protiústavní – což připouští i sama vláda.

Právě zde vstupuje do hry Pavel. Pokud by se totiž vládě podařilo překonat obstrukce a zákon prošel i Senátem, kde jsou k úpravě také určité výhrady, měl by budoucí prezident 15 dnů na to, aby novelu prostudoval a případně ji vrátil Sněmovně.

Poslanci by se tím pak mohli zabývat nejdříve po deseti dnech a případné Pavlovo veto přehlasovat, pokud jim k tomu ale zbude čas, který je právě ohraničen druhou polovinou března.