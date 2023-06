Lipavský: Moje letní dovolená na Krymu se přibližuje

„Tak už konečně víme, čemu se v Rusku říká speciální vojenská operace,“ reagovala s lehkou nadsázkou i ministryně obrany Jana Černochová. Uvedla, že po šestnácti měsících války na Ukrajině vede válku Rusko s Ruskem. „Nic překvapivého. Je to jejich tradice. Neúspěšné války tam končí popravou cara, chaosem a občanskou válkou pod dohledem fízlů. Gratulujeme,“ dodala ministryně.

Předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Marek Ženíšek (TOP 09) upozornil na to, že by bylo bláhové začít snít o tom, že jednou může být zase vše jako dřív. „Ať souboj dvou vrahů o ministerstvo obrany dopadne jakkoliv, Evropa nesmí přestat modernizovat armády a nechat v tom Ukrajinu samotnou,“ uvedl a dodal, že Rusko se samo nehodlá změnit k lepšímu.

Na to, že Jevgenij Prigožin je zločinec, upozornil i místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL). „Na to nezapomínejme! Vůdce armády žoldáků se snaží svrhnout armádní velení. Oslabuje tím sice ruskou armádu, ale konflikt vyvolává také obavy. Klíčové je, zda se ruské jednotky přidají. Jinak to nebude trvat dlouho. Pro Ukrajinu jasný vzkaz – síly RF mohou být oslabeny,“ napsal Bartošek.