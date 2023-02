Senátorka chce omluvu po Válkovi. Do jména jí vložil nelichotivou vsuvku

Loni zvolená senátorka Jana Zwyrtek Hamplová požaduje omluvu po ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi (TOP 09). Ten ji totiž na twitteru označil za Janu „Dezinfo“ Hamplovou. Senátorky se to dotklo. Označení ji prý poškozuje jak profesně, tak při výkonu politické funkce.

„Měli bychom se všichni naučit slušnosti,“ napsala k dopisu s žádostí na hlavičkovém papíru Senátu, který zveřejnila na svých sociálních sítích. Reagovala na Válkův tweet, kde se vymezil proti jejím názorům na nedostatek léků, jenž dala do souvislosti s očkováním proti covidu.

„Kdyby si Jana ‚Dezinfo‘ Hamplová zkusila aspoň jednou poslechnout nebo přečíst, co říkám o nedostatku léků a jaké jsou jeho příčiny, nemusela by si vymýšlet hlouposti o nefunkčním očkování. Škoda, že radši volí jednodušší cestu a snaží se podbízet lidem lacinými konspiracemi,“ napsal Válek.

Hamplová za to požaduje omluvu, dopis ministrovi odeslala v pátek. „Osobní urážky odsuzuji a sama je nepoužívám. Urážka není názor ani kritika, je to výraz malosti daného člověka. A lidé v těchto funkcích by měli jít především příkladem,“ napsala Seznam Zprávám.