Ministrem školství od července bude Vladimír Balaš, jmenoval ho Zeman

Do funkce Balaše ve středu v podvečer na Pražském hradě jmenoval prezident Miloš Zeman. Balaš střídá v ministerském křesle Petra Gazdíka (STAN), který podal ke konci měsíce rezignaci kvůli svým kontaktům s obviněným podnikatelem Michalem Redlem z kauzy Dozimetr. Prezident jeho demisi v pondělí přijal.

Balaš v pondělí řekl, že jako ministr by chtěl školství reformovat způsobem, který v minulém volebním období tehdejší ministr Robert Plaga (za ANO). Za správnou cestu označil posun od memorování k využívání dovedností. Za krátkodobý cíl považuje mimo jiné zajištění více peněz na mzdy nepedagogických pracovníků. Zabývat by se chtěl také nedostatkem míst na středních školách. Za akutní úkol označil začleňování dětí ukrajinských uprchlíků do škol.