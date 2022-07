Na území otce STAN. Trochu to tu byla osvícená monarchie, říká opozičník

Dolní Břežany bývaly léta nevzhledným místem u Prahy, zatížené mimo jiné obřím zemědělským „brownfieldem“ uprostřed obce.

Stalo se z nich vzkvétající městečko, až by se řeklo rakouského či bavorského střihu.

Patří to i k zásluhám Věslava Michalika, jednoho ze zakladatelů hnutí STAN, který tu byl do své nedávné náhlé smrti 20 let zastupitelem a z toho 18 let starostou.

Je tu patrné, že jeho úmrtí v polovině letošního června dalo prosperujícímu místu ránu. Největší možná místnímu politickému uskupení Rozkvět, za které Michalik kandidoval.

A změnilo také místní „politickou mapu“.

Ten, koho si vybral

Po Michalikově smrti muselo dolonbřežanské politické uskupení Rozkvět rychle hledat nového lídra pro podzimní komunální volby. Po mnoha letech, co ho Michalik řídil, těžký úkol.

Nakonec se v čele kandidátky objeví úplný nováček, politikou dosud nepolíbený Matěj Novák (42). Jde o muže, který v Dolních Břežanech žije jenom několik měsíců. Větší část dosavadního pracovního života strávil mimo Českou republiku, kde pro humanitární organizace jako je třeba Člověk v tísni řídil projekty v rozvojových zemích a válečných zónách.

„Ze současného vedení o funkci starosty nikdo nestál,“ říká k tomu dolnobřežanská zastupitelka a zároveň poslankyně za hnutí STAN Barbora Urbanová. „Důležité bylo, že sám Věslav Michalik si Matěje Nováka vytipoval jako vhodného nástupce,“ dodává.

Foto: Archiv Matěje Nováka Michalikův nástupce Matěj Novák na stylizované předvolební fotografii. „Náhradní“ kandidát na starostu v minulosti vedl humanitární projekty třeba v i Čečensku a Afghánistánu. Šest let byl na Ukrajině, kde řídil projekt zavádění internetu do veřejných knihoven.

Dlouholetý místostarosta Zdeněk Kovářík to potvrzuje: „Já sám jsem už čtyři roky v důchodu. Shodli jsme se na tom, že v čele kandidátky by měl být někdo mladší,“ říká s tím, že i Věslav Michalik už plánoval, že bude starostou maximálně jedno období a Matěj Novák se mu jevil jako vhodný člověk, kterému by se to mohlo předat.

„Nechybí mu energie i empatie, má i velmi dobré vystupování,“ hodnotí Zdeněk Kovářík nového lídra kandidátky.

O dosavadní pozici Michalika svědčí i to, že v minulých volbách neměl Rozkvět ani žádné protikandidáty, složení současného zastupitelstva je tak jednobarevné.

Taková osvícená monarchie

I to se teď mění. Do místní politiky se vrací konkurence. Rozkvět vítězství už jisté nemá.

V nových volbách se „michalikovci“ z Rozkvětu utkají s formací kandidující pod názvem „Společně pro Dolní Břežany, Lhotu, Zálepy a Jarov“.

Na sestavení této druhé kandidátky se výraznou měrou podílel podnikatel a šéf místní buňky ODS Petr Lang. K Michalikovi má výhrady, ale neznevažuje jeho odkaz.

Byl s ním v letech 2010 až 2014 i v koalici, dělal po jeho boku radního. Nyní neskrývá názor, že dosavadní styl řízení obce už v jeho očích narazil na mantinely.

„Po pravdě řečeno, byla to taková osvícená monarchie,“ hodnotí minulou éru místní politiky Lang, který je dvojkou protikandidátky Rozkvětu.

Opoziční sestava se začala v Dolních Břežanech formovat už letos v lednu, jen krátce poté, co se Věslav Michalik pod mediálním tlakem vzdal postu kandidáta na ministra průmyslu ve Fialově vládě. Ukázalo se tehdy, že řadu let skrýval rodinné jmění přes kyperskou firmu. Jedním z těchto zakamuflovaných majetků byla i investice do kancelářského a obchodního objektu Pivovarský dvůr v novém centru Dolních Břežan.

Poslankyně Urbanová si dokonce myslí, že podzimní kauza celostátního rozměru ohledně Michalikova majetku i na místní úrovni zvedla určitá „stavidla odporu“.

Dolní Břežany Obec v okrese Praha-západ.

Protéká tudy Břežanský potok, který je pravostranným přítokem Vltavy.

Na začátku milénia měla obec kolem 1400 trvale žijících obyvatel, v současnosti zhruba 4400.

Věslav Michalik byl členem zastupitelstva od roku 2002, starostou od roku 2004.

Kandidátku konkurující Rozkvětu tvoří přitom z nezanedbatelné části lidé, kteří byli až doposud součástí Michalikovy obecní administrativy.

Platí to i o jejich kandidátovi na starostu Janu Jedličkovi - ekonomovi a majiteli firmy na dotační poradenství - který byl poslední čtyři roky za Michalikův Rozkvět zastupitelem.

Ani ten nezapomene smeknout před dvacetiletým dílem bývalého starosty, mluví o něm jako o velkém vizionáři se strategickým uvažováním, který systematicky naplňoval své sny o podobě obce.

Na druhou stranu Jedlička přiznává, že v některých věcech se on a jeho kolegové s již zemřelým komunálním politikem začali v poslední době rozcházet.

Foto: Společně pro Dolní Břežany, Lhotu, Zálepy, Jarov Šéf místní ODS a dvojka opoziční kandidátky Petr Lang společně s lídrem Janem Jedličkou (vpravo).

Obecní rozbušky

Poslankyně a Michalikova spolupracovnice Barbora Urbanová uvádí, že asi největší rozkol nedávno způsobila debata zastupitelstva nad projektem, který má v katastru obce na nedalekém vrchu Hradiště zrevitalizovat pozůstatky bývalého keltského oppida. „To bylo nejbouřlivější jednání, jaké já pamatuji,“ vzpomíná Urbanová.

Projekt nazvaný Akropole Závist - Zpřítomnění začal stavbou rozhledny, přičemž v další fázi měly být dle návrhu architekta Josefa Pleskota vybudovány železobetonové barevné bloky kopírující půdorysy původních staveb. Barevný beton na místě významného archeologického naleziště vyvolal bouři nevole, tisíce lidí se podepsaly proti.

„Neskrývám, že se mi to také nelíbí. Podle mě to do přírody nepatří,“ říká opoziční kandidát na starostu Jedlička.

Nechci tu Sillicon Valey

Dalším významným štěpným tématem místní politiky, na němž se ještě za Michalikova života začala formovat politická konkurence, je výstavba nového inovačního centra hned vedle obecního úřadu.

Dolní Břežany se totiž proslavily mimo jiné i tím, že v obci v minulém desetiletí vyrostla dvě velká vědecká výzkumná centra mezinárodního významu zaměřená na laserovou techniku: HiLASE a ELI Beamlines.

A Michalik - původní profesí jaderný fyzik s výbornými kontakty i v akademické sféře - dával k dobrému, že se tak obec stala mozkovnou Středočeského kraje. Tento trend chtěl ještě posilovat.

Nyní budované inovační centrum „Brain 4 Innovation“ se má zabývat výzkumem a vývojem moderních technologií, jako je třeba 3D tisk.

„Nic proti, ale nechci uprostřed obce Sillicon Valey. Centrum Dolních Břežan má sloužit hlavně občanské vybavenosti. A pokud tady má vyrůst další výzkumné centrum, tak by mělo být mimo intravilán. Vhodné pozemky jsou v Hodkovicích,“ míní opoziční kandidát na starostu Jedlička.

Foto: Wikipedia.org Vědecké centrum HiLASE bylo otevřeno v roce 2014, vedlejší ELI Beamlines o rok později. Teď se staví třetí, Brain 4 Innovation.

Dolní Břežany se podle něj sice v posledních letech velmi úspěšně rozvíjely, ale některé oblasti zůstaly zcela opomenuty. V další etapě je prý nutné hlavně posílit komunitní život a vybudovat k tomu potřebnou infrastrukturu.

„Vždyť Dolní Břežany dosud nemají ani kulturní dům nebo veřejné koupaliště. Není tu jediný tenisový kurt nebo beachvolejbalové hřiště,“ sumarizuje resty Jedlička, který působí i jako ekonom a fotbalový trenér dětí v místním sportovním klubu SK Olympie Dolní Břežany.

Program psal ještě Věslav

V minulých obecních volbách získal Jan Jedlička od místních po Michalikovi druhý nejvyšší počet hlasů.

A teď je otázkou, zda může být podobně úspěšný i v novém (opozičním) dresu, nebo voliči budou nadále stát jako dříve za kandidátkou sdružení Rozkvět, které zůstává i s novým lídrem zcela věrné Michalikovu odkazu.

Nováček místní politiky Matěj Novák nezastírá, že program, s nímž jde Rozkvět do voleb, je z větší části dílem bývalého starosty.

„Vznikal pod taktovkou Věslava. V době, kdy zemřel, byl již hotový. Od jeho smrti se na něm nic zásadního nezměnilo,“ uvádí lídr druhé kandidátky.

Jednou z priorit programu, s nímž Rozkvět počítá, je vybudování obchvatu Dolních Břežan. „Důraz na oblasti, které byly pro Věslava důležité, jako je podpora vědy a inovací, či kvalita veřejného prostoru, zůstávají zachovány,“ podotýká bývalý manažer humanitárních projektů Matěj Novák, který po návratu ze zahraničí pracuje jako senior manažer v bance Moneta.

Říká, že Věslava Michalika kontaktoval hned poté, co se před několika měsíci do Dolních Břežan přistěhoval. Mimo jiné s plánem založit v obci skautský oddíl, pro což prý u starosty nalezl okamžitou podporu.

„Věslav mě podporoval i v tom, abych se na komunální politice podílel co nejvíce,“ říká Matěj Novák, jak se spolupráce s bývalým starostou rodila.