Gigantická armádní zakázka může skončit u ledu

Výbor pro obranu v úterý odpoledne řešil, co s obrovskou zakázkou na bojová vozidla pěchoty za více než 50 miliard korun. V současnosti totiž není jisté, zda se nebude muset nakonec zrušit.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) kritizuje byrokracii, která podle ní zakázku dosud provázela, a svého předchůdce ve funkci Lubomíra Metnara (za ANO) za to, že podle ní předchozí vláda dostatečně rychle nekonala a zakázku provázely zbytečné prostoje.

„Musím zopakovat a potvrdit své prohlášení z výboru dne 8. 3. 2022, kde jsem prezentovala pochybnosti o správnosti nastaveného procesu, který se díky byrokratické složitosti celého pořízení BVP, jehož začátky sahají o téměř 10 let zpět, naprosto neúměrně prodlužuje a komplikuje,“ řekla šéfka resortu obrany v úvodním projevu přes poslanci.

Mezi podmínkami bude vzdání se nároků zejména na náhradu újmy, které by účastníkům tendru v souvislosti s dosavadním průběhem mohly vůči ministerstvu vzniknout.

K vyloučení uchazeče by došlo, pokud by předložil vyšší cenovou nabídku než v původně předpokládané hodnotě 51,68 miliardy korun včetně DPH.

Ministerstvo by zároveň mohlo i bez uvedení důvodu ukončit jednání s kterýmkoliv z uchazečů a vyloučit jej z tendru i ukončit posuzování či hodnocení předložené nabídky.

Podle opozičního poslance Radovana Vícha (SPD) je špatně, že kvůli složité situaci není výhled, kdy by vojáci nová BVP mohli dostat. Navíc je podle něj předpoklad, že vojenská technika bude dražší.

„Jsme svědky toho, kdy stávající vláda viní předcházejícího ministra z toho, že nekonal. Chtěl bych říct, že vojáci splnili vše, co měli. Vše nasvědčuje tomu, že se ta zakázka zruší. Je potřeba se domluvit, jakým způsobem se to bude dál řešit. Cena bude v budoucnu násobně vysoká. Je to pro mě zklamání,“ komentoval situaci ohledně zakázky.